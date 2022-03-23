Пекин, 23 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Осуждение действий России и введение новых антироссийских санкций лишено здравого смысла и не даст решения сложившегося кризиса, сообщает 23 марта китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

«Вашингтон регулярно заявляет, что только расширение санкций против России является правильным шагом. Это не только лишено здравого смысла, но и откровенно унижает весь опыт предыдущей международной политики», — указано в материале китайского издания.

Отмечено, что западные страны могли бы выиграть от посредничества между Россией и Украиной, но вместо этого они обрывают последние связи с Москвой. Это как минимум не способствует началу мирного диалога.

По мнению авторов Global Times, такое развитие ситуации выгодно только Вашингтону, которому нужен постоянно разгорающийся военный конфликт на Украине.