Бухарест, 23 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Верховный кассационный суд Румынии (ВКСР) окончательно признал виновным бывшего румынского президента Траяна Бэсеску в сотрудничестве со спецслужбами времен коммунистического лидера страны Николае Чаушеску. Об этом 23 марта сообщает Romania Libera.

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Согласно официальной информации, «представители Фемиды» посчитали полностью доказанными обвинения, выдвинутые против Бэсеску в его работе на Службу госбезопасности Социалистической Республики Румыния («Секуритате»).

Кроме того, ВКСР отклонил ходатайство экс-президента о рассмотрении его дела в структурах Европейского союза. «Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — говорится в судебном заявлении.

Напомним, Бэсеску, который возглавлял Румынию в период с 2004 по 2014 гг., обвинялся в причастности к агентурной деятельности «Секуритате». В документах организации до 1989 года он числился под кодовым именем «Петров».