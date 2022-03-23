Ульяновск, , 16:38 — REGNUM В Ульяновской области депутаты лишены права иметь в качестве помощников близких родственников или свойственников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство предложило отредактировать областное антикоррупционное законодательства в части статуса депутатских помощников. В действующей редакции данный пост могли заниматься лица, состоящие в близком родстве с парламентариями.

«В результате создавалась ситуация конфликта интересов, поскольку депутат заинтересован в получении указанными лицами доходов в виде денег», — поясняют в областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве предложили исключить из закона возможность иметь в качестве депутатских помощников, работающих на основе срочного трудового договора, состоящих с ним в близком родстве или свойстве лиц.

Отмечается, что 23 марта законопроект рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ульяновской области и принят в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области выявили 1,3 тыс. коррупционных нарушений, по итогам рассмотрения которых 305 должностных лиц привлечены к ответственности, в том числе девять человек уволены в связи с утратой доверия, семь депутатов досрочно прекратили полномочия.

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