Москва, , 16:36 — REGNUM До нынешнего дня специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ушёл со своего поста. Это подтвердили представители Чубайса.

«Скатертью, скатертью...» Цитата из м/ф «Чебурашка». реж Роман Качанов. 1971. СССР

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Он уехал из России, заявили его представители 23 марта. Как уточняет РБК, Чубайс находится в Стамбуле (Турция) вместе с женой Авдотьей Смирновой.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», это событие не отразится на развитии климатической повестки в России, считает советник президента страны по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

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