Симферополь, , 16:33 — REGNUM Рекордный туристический поток ожидают власти Республики Крым в 2022 году. Об этом 23 марта на совещании по проблемным вопросам Ялты заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Ялта. Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В этом году у нас ожидается рекордный туристический поток», — сказал Аксёнов.

В 2021 году на территории Республики Крым туристический поток достиг рекордной цифры в 9,5 млн человек, это на 20% больше доковидного 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма анонсировал строительство на побережье нового города-курорта на 50 тысяч жителей.