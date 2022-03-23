Симферополь, 23 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Рекордный туристический поток ожидают власти Республики Крым в 2022 году. Об этом 23 марта на совещании по проблемным вопросам Ялты заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта. Крым

«В этом году у нас ожидается рекордный туристический поток», — сказал Аксёнов.

В 2021 году на территории Республики Крым туристический поток достиг рекордной цифры в 9,5 млн человек, это на 20% больше доковидного 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма анонсировал строительство на побережье нового города-курорта на 50 тысяч жителей.