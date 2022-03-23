Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена несколько вариантов усиления военной группировки, размещенной в Европе, сообщает 23 марта телеканал CNN.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению сотрудников телеканала, окончательное решение по этому вопросу должны принять страны НАТО на внеочередном саммите альянса.

«В период подготовки визита Байдена в Брюссель Пентагон представил варианты размещения дополнительных сил ВС США в Восточной Европе», — сообщает один из сотрудников телеканала в Twitter.

По его утверждению, принципиальное согласие НАТО на усиление военного присутствия уже есть.

Напомним, визит Байдена в Брюссель намечен на 23 марта. Он будет участвовать во внеочередном саммите НАТО, а затем встретится с президентом Польши.

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