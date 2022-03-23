Вашингтон, 23 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена несколько вариантов усиления военной группировки, размещенной в Европе, сообщает 23 марта телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По утверждению сотрудников телеканала, окончательное решение по этому вопросу должны принять страны НАТО на внеочередном саммите альянса.

«В период подготовки визита Байдена в Брюссель Пентагон представил варианты размещения дополнительных сил ВС США в Восточной Европе», — сообщает один из сотрудников телеканала в Twitter.

По его утверждению, принципиальное согласие НАТО на усиление военного присутствия уже есть.

Напомним, визит Байдена в Брюссель намечен на 23 марта. Он будет участвовать во внеочередном саммите НАТО, а затем встретится с президентом Польши.