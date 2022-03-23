Черкесск, 23 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии состоится концерт ансамбля «Донбас». Артисты труппы дадут выступление 26 марта на сцене Дома культуры Черкесска. В концерт включены лучшие хореографические и вокальные номера ансамбля.

UFC111 Карачаево-Черкесия

«Ансамбль «Донбасс» — визитная карточка Донецкой Народной Республики. Творчество коллектива — яркое и многонациональное, как и сам край, где живут представители более 100 народностей», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкесии.

В концерте также примет участие Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус». Билеты на представление уже доступны в кассах Госфилармонии КЧР.