Чебоксары, , 16:25 — REGNUM В 2023 году в Чувашии планируют достроить два проблемных многоквартирных дома, в 2023 году — ещё два. Все долгострои расположены в Чебоксарах. При этом расследуется шесть уголовных дел в сфере долевого строительства, ущерб по которым оценивается в 156 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин Cap.ru

Ситуация по домам-долгостроям была обсуждена в правительстве Чувашии с участием ППК «Фонд развития территорий». Наблюдательным советом фонда принято решение о достройке четырёх проблемных многоквартирных дома в Чебоксарах, где участниками долевого строительства являются 480 человек. Расходы оцениваются в 1,3 млрд рублей.

Планируется к сдаче дом № 6 по улице Гражданская, до конца 2022 года хотят достроить позицию № 83 по улице Калинина (застройщики — общества «Кратонстрой» и «Победа» соответственно). В третьем квартале предполагается ввод в эксплуатацию позиции № 5 по проезду Соляное (застройщик — общество «Алза») и дома на площади Речников (застройщик — общество «Фирма «Старко»).

На рассмотрение фонда планируется вынести два долгостроя, застройщиком которых является общество «Альянс Недвижимость».

На заседании прокурор Чувашии Андрей Фомин заявил, что правоохранители расследуют в отношении шести застройщиков шесть уголовных дел по десяти проблемным домам, говорится в сообщении.

«Совокупный ущерб, установленный следствием, — 156 млн рублей», — приводится заявление руководителя надзорного ведомства Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на начало 2022 года в реестр проблемных строительных объектов включено 15 многоквартирных домов общей площадью 150 тыс. кв. метров, в отношении которых с 2367 гражданами заключено 1596 договоров долевого участия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии остаются проблемными 15 жилищных новостроек