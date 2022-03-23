Петрозаводск, , 16:35 — REGNUM В столице Республики Карелия — Петрозаводске — пройдёт автопробег в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Автопробег в поддержку российской армии в одном из регионов России Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Акция автомобилистов «Народ Zа Армию» пройдёт в субботу, 26 марта, в Петрозаводске. Организаторами автопробега выступили Общероссийская общественная организация «Офицеры России» и «Молодая гвардия» при поддержке Карельского регионального отделения ДОСААФ России.

Старт акции намечен на 10:00 по адресу ул. Правды, 28а. Автопробег завершится возле Республиканской станции переливания крови, на улице Пирогова, дом 4а. Финишная точка выбрана ввиду того, что затем все желающие смогут сдать донорскую кровь.

Желающим принять участие в акции необходимо вступить в Telegram-чат «Народ Zа Армию». Там нужно будет оставить свои данные, марку и цвет транспортного средства.

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