23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:19 — REGNUM Решение Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Докудахтался», — пишет Станислав Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение, которое принял Следственный комитет РФ, является абсолютно справедливым, ведь никто не тянул журналиста за язык и не заставлял его лгать о действиях российских военных.

«Уж этот-то зачем свой рот раскрыл? Видимо, старый стал, хватку потерял, не смог в этот раз увернуться от правосудия. Надеюсь, ему эту ошибку не простят», — написал Геннадий Р.

Константин Савицкий. В ожидании приговора суда. 1875

Некоторые комментаторы отметили, что как журналист Невзоров для них уже давно как умер.

«Не удивляюсь. В последние годы, видимо от недостатка внимания, он совсем опустился. Каким интересным и умным он был журналистом, и каким жалким стал сейчас. В 90-е он был рупором, открыл стране Жириновского, снимал острые, злободневные репортажи. И что сейчас? Куда всё делось? Честно, не жалко. Мог бы сделать много полезного для страны, но сам себя слил», — поделилась своим мнением Вера Л.

Часть людей полагает, что Невзоров занял антироссийскую позицию и хает всё, что в ней происходит, будь оно негативное либо же позитивное.

«Этот старый дед от своей ненависти к России пожелтел уже весь. Может быть, на фоне этого дела он из запоя выйдет, в человека на время превратится», — надеется Михаил Т.

«Давно пора было этого русофоба прижучить. Каждый его эфир на закрытом уже «Эхе Москвы» был поводом для уголовного дела, но его явно кто-то оберегал всё это время. Видать, оберегатель собрал чемоданы и свалил из страны, а своих шавок забрать с собой забыл», — предполагает Денис К.

Ряд пользователей указывает на то, что Неврозов походит скорее на сумасшедшего, нежели на сознательного преступника.

«Адекватные люди этого сумасшедшего уже давно всерьёз не воспринимали. Он обслуживал глубокий андеграунд, людей, которые внимали его словам, потому что сами с головой уже не дружат. Я против тюрьмы в качестве наказания для этого дурака. Он заслужил народное порицание и посещение психиатра, но никак не смерти за решёткой», — считает Руслан А.

Нашлись и те, кто уверены, что такие, как Невзоров, должны лишиться возможности вести информационную войну против своего государства.

«Военная спецоперация России помогла в борьбе не только с внешними врагами, но и позволила выявить внутренних. Враги народа, выжидавшие момента и притворявшиеся гражданами, должны быть обезоружены и выведены из жизни нашего общества», — указывает Ирина Ф.

Напомним, 22 марта на сайте Следственного комитета Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой ведомство возбудило уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. Поясняется, что внимание следователей привлекли публикации Невзорова в социальных сетях, где он распространил заведомо ложную информацию об обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе (Донецкая Народная Республика), удерживавшегося украинскими неонацистскими бандформированиями.