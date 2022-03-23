Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Жители Грузии, недовольные ростом цен на топливо для автомобилей, 27 марта выйдут в Тбилиси на протестный митинг. Об этом изданию Netgazeti сообщил один из организаторов акции Автандил Лолашвили.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он рассказал, что участники акции будут требовать отменить акциз на топливо, а также снизить НДС на него с 18% до 10%. Эти меры предлагается ввести временно, пока ситуация в мире с ценами на нефтепродукты не стабилизируется.

«Правительство является единственным регулятором в данном случае, следовательно, к нему адресованы наши требования», — сказал Лолашвили.

Стоит отметить, что стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%.