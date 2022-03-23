Тбилиси, 23 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Жители Грузии, недовольные ростом цен на топливо для автомобилей, 27 марта выйдут в Тбилиси на протестный митинг. Об этом изданию Netgazeti сообщил один из организаторов акции Автандил Лолашвили.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Он рассказал, что участники акции будут требовать отменить акциз на топливо, а также снизить НДС на него с 18% до 10%. Эти меры предлагается ввести временно, пока ситуация в мире с ценами на нефтепродукты не стабилизируется.

«Правительство является единственным регулятором в данном случае, следовательно, к нему адресованы наши требования», — сказал Лолашвили.

Стоит отметить, что стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%.