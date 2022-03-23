Вашингтон, 23 марта 2022, 18:05 — REGNUM Американский сериал «Флэш» будет продлён на девятый сезон. Соответствующую информацию приводит World Nation News 23 марта.

Кадр из сериала «Флэш»
Кадр из сериала «Флэш»
Скриншот официального сайта канала The CW

Слухи о продолжении «Флэша» появились после новости о возможном продлении контракта главного актёра проекта Гранта Гастина в начале 2022 года. В настоящее время не уточняется, станет ли предстоящий сезон последним в истории франшизы.

Напомним, что вместе с «Флэшем» продление получили и другие проекты от The CW. Так, ожидается продолжение «Кунг-фу», «Нэнси Дрю», «Ривердэйла», «Супермена и Лоиса» и «Уокера».

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