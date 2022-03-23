Вашингтон, 23 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Американский сериал «Флэш» будет продлён на девятый сезон. Соответствующую информацию приводит World Nation News 23 марта.

Скриншот официального сайта канала The CW Кадр из сериала «Флэш»

Слухи о продолжении «Флэша» появились после новости о возможном продлении контракта главного актёра проекта Гранта Гастина в начале 2022 года. В настоящее время не уточняется, станет ли предстоящий сезон последним в истории франшизы.

Напомним, что вместе с «Флэшем» продление получили и другие проекты от The CW. Так, ожидается продолжение «Кунг-фу», «Нэнси Дрю», «Ривердэйла», «Супермена и Лоиса» и «Уокера».