Грозный, , 16:22 — REGNUM Чечня направила в город Мелитополь три автомобиля «УАЗ-Патриот» и 20 тонн продуктов питания. Это уже пятая партия гуманитарной помощи, которую северокавказская республика отправляет в крупный город, расположенный на юге Запорожской области Украины. Груз собрал и отправил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это уже пятый, доверху забитый груз гуманитарной помощи, доставленный в Мелитополь и его окрестности. Помимо этого, в ближайшие дни фондом запланирована раздача более десяти тысяч буханок хлеба», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Кадыров, большая часть продуктов питания доставлена военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. Не остаются без поддержки и местное население.