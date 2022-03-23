Грозный, 23 марта 2022, 16:22 — REGNUM Чечня направила в город Мелитополь три автомобиля «УАЗ-Патриот» и 20 тонн продуктов питания. Это уже пятая партия гуманитарной помощи, которую северокавказская республика отправляет в крупный город, расположенный на юге Запорожской области Украины. Груз собрал и отправил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил Кадыров, большая часть продуктов питания доставлена военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. Не остаются без поддержки и местное население.