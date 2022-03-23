Ташкент, , 16:21 — REGNUM Завтра, 24 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступит со вступительной речью на пленарной сессии. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба МИД Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев President.uz

«В сессии также примут участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль-Рено Бассо, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Фалих, вице-президент Всемирной торговой организации Сянчен Чжан, вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константин Лимитовский, вице-президент Международной финансовой корпорации Стефани фон Фридербург», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что модератором выступит Джонатан Чарльз, получивший известность как ведущий новостей на международном телеканале BBC World News, а ныне — директор по коммуникациям Европейского банка реконструкции и развития.

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