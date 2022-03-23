Таллин, , 16:18 — REGNUM Писатель и православный журналист из Вологды, многолетний автор эстонских СМИ на русском языке Петр Давыдов не был впущен в Эстонию местными пограничниками. Об этом сообщил сопровождавший россиянина, известный эстонский публицист Родион Денисов.

Эстония

Денисов назвал Давыдова «настоящим другом Эстонии».

«Его в страну не просто не впустили, а назначили пятилетний запрет на въезд в Евросоюз. И это при том, что он у нас в стране долго жил, в последние годы десятки раз приезжал в Эстонию, имел действующую эстонскую визу. И даже по этой визе около месяца назад приезжал сюда», — рассказал эстонский публицист.

«Но, видимо, теперь российских журналистов (даже сотрудников эстонских изданий и более чем положительно относящихся к Эстонии) к нам не впускают. Всех под одну гребенку. Разве так можно?!», — завершил свой комментарий на странице в социальной сети Родион Денисов.

По словам Денисова, его самого эстонские пограничники усиленно допрашивали на тему, что он делал в России.