Москва, 23 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Совфед одобрил возбуждение парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Комиссия создается на паритетных началах с Госдумой, по семь человек от палаты парламента. От Совфеда комиссию возглавит первый зампред верхней палаты парламента Константин Косачёв.

В ходе проведения Вооруженными силами России специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки украинским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой министерством обороны США, в том числе документов о разработке особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других опасных и заразных смертельных болезней.

Факт проведения министерством обороны США военно-биологической программы на Украине был подтвержден заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.