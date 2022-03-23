Москва, , 16:16 — REGNUM Для того, чтобы занять ниши, освободившиеся на российском рынке после ухода ряда западных компаний, малому и среднему бизнесу нужны кредиты, которые пока остаются недоступными из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала результаты опроса НАФИ, который показал, что почти 40% российских предпринимателей назвали плохим положение их бизнесов.

Предприниматель

«Результаты опроса показывают реальную зависимость российских предпринимателей от импорта, — пояснила Лебединская. — И она, к сожалению, высока. Непосредственно с экспортно-импортными операциями работают, по данным ФТС, только 65,8 тысяч малых и средних предприятий-экспортеров, предприятий-импортеров около 165 тысяч, около 10% одновременно осуществляет и экспортные, и импортные операции. В целом это около 4% от всех МСП. Большинство МСП работают в торговле, уровень неопределённости в которой остаётся высоким. Малый бизнес обладает высокой адаптационностью, но и ему нужно время на то, чтобы перестроить ассортимент и логистику».

Как пояснила Лебединская, для того, чтобы занять освобождающиеся ниши, необходимы средства, но уровень учетной ставки делает кредит недоступным источником финансирования для многих предпринимателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многие российские бизнесмены вошли в режим вынужденного сокращения активности, а в ряде случаев и вовсе стоят на грани прекращения деятельности.

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