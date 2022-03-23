Москва, 23 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития, сообщает 23 марта агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к подручным Чубайса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайс

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, ещё один приближённый Чубайса заявил, что скандально известный деятель покинул пределы России.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.