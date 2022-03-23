Москва, 23 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рад отъезду спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса из России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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"Сообщают, что Чубайс уволился и уехал из России. Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!» — считает Зюганов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из России.