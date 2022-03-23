Страсбург, Франция, , 16:16 — REGNUM Россия осенью перестанет быть членом Европейской конвенции по правам человека, говорится в опубликованном 23 марта заявлении Европейского суда по правам человека.

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Уточняется, что Россия с 16 сентября 2022 года перестаёт быть высокой договаривающейся стороной конвенции по защите прав человека.

Напомним, с середины марта Россия объявила о своём выходе из Совете Европы на фоне крена его политики в антироссийскую сторону.

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