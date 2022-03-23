Москва, , 16:15 — REGNUM В РФ количество выдаваемых потребительских кредитов упало из-за роста ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Кредит 401(K) 2012

«Кредиты стали дороже и теперь менее доступны для граждан. Помимо этого, сложившаяся в текущей ситуации неопределенность не стимулирует население взять кредит, — сказала Ермилова. — Обычно банки используют деньги со счетов населения для выдачи кредита. И соответственно, процент за них распределяется во вклады гражданам и остаётся банкам. Сейчас банкам необходимо будет из своих средств оплачивать проценты по вкладам. В ближайшее время, пока ситуация не стабилизируется и не снизятся ставки по кредитам, объём выдачи будет падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как в РФ снизится выдача потребкредитов.

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