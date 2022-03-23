Москва, 23 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В РФ следует создать реестр высокотехнологичных предприятий для концентрации государственной поддержки. С таким предложением уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Как уточнили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, по мнению Титова, в условиях санкционного давления основная задача импортозамещения ложится именно на высокотехнологичные компании. Но, как полагает Титов, для того, чтобы государство смогло их эффективно поддержать, нужно прежде всего очертить круг объектов поддержки.

«Сегодня значительная часть высокотехнологичных компаний не подпадает под оперативные меры господдержки, — объяснил Борис Титов. — С одной стороны, они не относятся к IT-компаниям, а с другой — переросли существующие пороги для квалификации в качестве субъектов МСП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия сталкивается с оттоком IT-специалистов.