Белгород, , 16:18 — REGNUM Группу рецидивистов-вымогателей задержали полицейские в Белгородской области. От действий злоумышленников пострадали двое предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело Ru.torange.biz

Один из фигурантов уголовного дела — 37-летний мужчина, который провёл в местах лишения свободы 17 лет, восемь из них за убийство. У остальных подельников есть судимости за вымогательства, хулиганство и разбой.

«Злоумышленники действовали в духе «девяностых». Жертв вывозили за город, запугивали и избивали. В общей сложности потерпевшие передали предполагаемым преступникам около 150 тысяч рублей», — считают в полиции.

Вымогателей задержали при силовой поддержке спецподразделения «Гром». В квартире одного из обвиняемых изъято более 450 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело, рецидивистам грозит до десяти лет лишения свободы.