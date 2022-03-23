Черкесск, , 16:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии поощрят познавательно-оздоровительными поездками около трех тысяч школьников. В поездки по территории республики и по соседним регионам отправят лучших учащихся и активистов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Домик Лермонтова» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Так, в рамках клуба выходного дня уже воспользовались возможность отдохнуть с пользой учащиеся из Малокарачаевского и Абазинского районов. Особо отличившиеся в учебе школьники побывали в городе Пятигорске, где посетили музейно-выставочный комплекс «Моя страна — Моя история», побывали с экскурсией в лермонтовских местах, в том числе в домике поэта.

Дети из Карачаевского района — лидеры детских общественных движений — с экскурсией отдохнули на курорте Домбай. Для них организовали экскурсии, конкурсы, викторины, дискотеку.