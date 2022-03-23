Симферополь, 23 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Глава Республики Крым пригрозил национализацией Ялтинского городского рынка в случае, если на нём не прекратятся спекуляции продовольствием. Об этом Сергей Аксёнов заявил 23 марта на совещании по проблемным вопросам Ялты. Перед совещанием глава региона посетил рынок и поразился уровню цен на нём.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что рынок является частным, на нём торгуют около тысячи предпринимателей. Павленко согласилась, что «цены на ялтинском рынке просто запредельные», подчеркнув, что уже общалась на эту тему с руководством рынка, однако услышана не была.

«Япередаю учредителю и директору, которые обращались к нам на первоначальном этапе во время покупки объекта ещё при Украине, когда мы пошли им навстречу и исключили объект из перечня национализированных: если они допустят сейчас такое хамство, то это будет муниципальный рынок», — сказал Аксёнов.

Он отдельно подчеркнул, что в таком случае все предприниматели сохранят свои места. На решение вопроса глава Крыма дал неделю, после чего обещал вернуться к теме национализации рынка.

Ранее в правительстве Крыма заявляли об отдельных фактах завышения цен на ряд товаров в магазинах региона.