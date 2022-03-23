Рига, , 16:13 — REGNUM Представители внепарламентской «Русской партии Латвии» ликвидировали следы вандализма над памятниками советским солдатам и жителям Видрижи (северо-западная Латвия), погибшим во время Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный сайт партии.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в Видрижи свой покой нашли 99 советских солдат, имена 90 из которых были установлены, девять остались неизвестными, а также 18 жителей Видрижи, погибших в годы войны.

Андрей Пагор, Любовь Жданова, Иосиф Корен и Алексей Шарипов очистили памятные камни от следов вандализма и заодно убрали территорию вокруг. Судя по опубликованным фотографиям, вандалы раскрасили памятники в цвета украинского флага и написали несколько оскорбительных комментариев на латышском языке про «русских оккупантов».

«Это уже пятый случай вандализма в Латвии за последний месяц. Если вы заметили следы надругательства над памятниками воинам советской армии и жертвам Второй мировой войны, либо на местах их захоронений, не оставляйте этот факт без внимания и сообщайте нам», — говорится в сообщении «Русской партии Латвии».

«Память наших дедов и отцов не должна стать жертвой поляризации в обществе», — так завершили свое сообщение представители партии.