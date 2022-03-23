Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудила заявку Грузии на вступление в ЕС. Об этом она сообщила 23 марта в Twitter.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Я говорила с Жозепом Боррелем о пути евроинтеграции Грузии в ускоренном порядке и о безопасности, в том числе о безопасности Черного моря», — написала Зурабишвили.

Она поблагодарила Борреля, что он в ходе беседы поддержал «территориальную целостность» Грузии. О других результатах разговора Зурабишвили не сообщила.

Напомним, Украина, Грузия и Молдавия в начале марта направили в Брюссель заявки на вступление в ЕС. Лидеры этих государств выразили надежду, что их примут в ускоренном порядке. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никакой ускоренной процедуры вступления в Евросоюз нет.