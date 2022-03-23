Оренбург, , 16:17 — REGNUM Попытку незаконного вывоза в Казахстан порядка 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка пресекли сотрудниками Самарской таможни. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба этого ведомства.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Сообщается, что запрещенный к вывозу товар был обнаружен сотрудниками таможни на железнодорожной станции Илецк-1 Оренбургской области.

Отмечается, что отправителю будут возвращены восемь вагонов с зерном и один вагон с сахаром.

По информации пресс-службы, с момента введения ограничений сотрудники Самарской таможни выявили 21 грузовик, перевозивший запрещенные к вывозу товары либо товары без разрешительных документов: 7,5 тонн автозапчастей, 36 тонн трансформаторов и их комплектующих, 26 тонн бытовой техники, 20 тонн ячменя, а также технологическое оборудование для предприятий питания.