Москва, , 16:06 — REGNUM Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Совет Федерации Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Закон очень к месту, очень правильный», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На них будут распространяться налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

По оценкам Минобороны, на реализацию потребуется дополнительно около 5 млрд рублей в 2022 году.

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