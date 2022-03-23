Москва, 23 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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«Закон очень к месту, очень правильный», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На них будут распространяться налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

По оценкам Минобороны, на реализацию потребуется дополнительно около 5 млрд рублей в 2022 году.