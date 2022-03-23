Владимир, , 16:03 — REGNUM Во Владимирскую область 22 марта прибыл ещё 391 временный переселенец из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

В числе прибывших — 99 мужчин, 175 женщин и 116 детей. Всех их доставили в пункты временного размещения на территории региона, обеспечили едой и необходимой медицинской и социальной помощью. Детей в ближайшее время в детские сады и школы на свободные места.

В ПВР организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Людям в первую очередь необходимы одежда для младенцев, детей и взрослых, обувь, канцелярские принадлежности, одеяла, детские подгузники, средства личной гигиены, мыло, стиральный порошок.