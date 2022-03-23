Москва, , 16:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, определяется порядок участия в общинах лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность этих народов. С этой целью законопроект предполагает введение условия о соотношении лиц из числа малочисленных народов и представителей других этнических общностей в общем числе членов общины.

Также предусматривается запрет «двойного» членства в общинах и обязательный учет их членов.

Законопроект предусматривает, что для целей реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, члены семьи граждан из числа малочисленных народов приравниваются к членам общины. Права и обязанности таких лиц, в том числе порядок и характер их участия в хозяйственной деятельности общины будет определяться ее уставом.

Уточняется содержание устава общины и полномочия общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов. В частности, законопроектом конкретизируются полномочия общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов по распоряжению имуществом общины в случае выхода члена общины из нее.

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