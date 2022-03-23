Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Россия приняла почти 400 тыс. человек с территории Донецкой и Луганской Народных республик, а также с Украины. Об этом врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил 23 марта во время рабочей поездки в Ростовскую область.

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Он отметил, что число людей, пересекающих российскую границу, растёт. Расширяется и география встреч, расселения прибывших по регионам.

«Уже около 400 тыс. практически беженцев на нашей территории», — сказал Чуприян.

По его словам, за медицинской помощью обратились более 13 тыс. прибывших в Россию. Людям также оказывают финансовую помощь, её получили более 50 тыс. человек. Средства выделяет российское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД ранее заявили, что власти Украины не пускают людей в Россию к родственникам. Украинцев насильно гонят на запад.

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