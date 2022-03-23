Владикавказ, , 15:58 — REGNUM В Северную Осетию из Свердловской области запустят авиарейс. Из аэропорта Кольцово во Владикавказ начнут летать самолеты Red Wings. Первый перелет намечен на 4 апреля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейс планируется как регулярный, он будет выполняться один раз в неделю по понедельникам. Время отправления из Екатеринбурга в 16:40, прилет — в 18:00. По обратному маршруту самолет отправится в тот же день в 19:00 с прибытием в Екатеринбург сразу после полуночи на следующий день — в 00:05.

Стоимость билета составит почти 6 тыс. рублей. Выполняться перелеты будут на самолете SSJ100 вместимостью 100 пассажиров.

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