Москва, , 15:58 — REGNUM В РФ государство должно обеспечить бизнесу системную поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного НАФИ, который показал, что в РФ до 40% выросла доля тех бизнесменов, которые назвали плохими дела их компаний.

Бизнесмены geralt

«Такое снижение оптимизма предпринимателей вполне обосновано, — сказал Засько. — В условиях нарушения многих производственных и торговых звеньев многие бизнесмены вошли в режим вынужденного сокращения активности, а в ряде случаев и вовсе стоят на грани прекращения деятельности. В настоящее время весь бизнес переформатируется и адаптируется к новым реалиям. Негативные настроения бизнеса будут развиваться по мере истощения запасов и преодолении проблемы доступности ресурсов (финансовых, интеллектуальных, производственных)».

В такой ситуации, как полагает Засько, должен формироваться единый вектор жизненных интересов бизнеса и государства.

«С одной стороны, государство в рамках своих функций и полномочий должно обеспечить системную поддержку бизнесу. В свою очередь, предприниматели должны проявить изобретательность и деловую хватку и направить энергию на переформатирование своих бизнес-процессов, в том числе в сфере инвестирования в развитие открывающихся горизонтов импортозамещения или переориентации логистических цепочек с запада на восток», — сказал Засько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о моратории на плановые и внеплановые проверки бизнеса.

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