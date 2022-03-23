Сеул, , 15:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало Вьетнам поддержать стремление Сеула присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный призыв министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу сделал 23 марта в ходе телефонных переговоров с заместителем министра торговли Вьетнама Труном Куок Ханом.

Стороны обсудили концепцию экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), выдвинутую правительством Джо Байдена в рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии США.

Ё Хан Гу также предложил расширить двустороннее сотрудничество в цепочках поставок и по вопросам изменения климата.