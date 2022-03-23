Кишинёв, 23 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. С 1 апреля в Молдавии прекратятся выплаты средств населению в качестве компенсации за повышение тарифов на газ. Об этом в телеканалу Moldova 1 сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«На апрель не запланированы какие-либо компенсации. Выплачивали компенсации в холодный период года, когда потребление гораздо выше, в тёплое время. И мы уже видим, что идет потепление», — сказал Спыну.

Он подтвердил прогноз главы «Молдовагаз» Вадима Чебана, что стоимость газа для Молдавии в апреле может вырасти с $547 за 1 тыс. кубометров до $1000 и выше. Министр также подчеркнул, что тарифы для населения в апреле поднимать не планируется.

Стоит отметить, ранее в Молдавии уже были трудности с выплатами Газпрому из-за того, что тарифы на газ для населения ниже, чем цена, по которой закупают голубое топливо. В случае срыва платежей российская сторона может приостановить поставки газа.