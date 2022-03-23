Рига, , 15:56 — REGNUM

Организующая концерты российских музыкантов в странах Прибалтики компания Bravo Events прекратила дальнейшую продажу билетов, сообщил латвийский портал tautaruna.lv.

Продажа билетов до последнего момента все еще шла полным ходом. В настоящее время продажа билетов на концерт Артура Пирожкова, который должен был состояться в Валмиере 13 апреля нынешнего года, остановлена, также больше не продаются билеты на концерт Филиппа Киркорова в Риге 25 мая.

«Все платежи, связанные с концертом Киркорова, были произведены. И гонорар артисту, и стоимость аренды арены, и стоимость рекламных кампаний. Мы не остановили продажу сразу, потому что хотели объявить, будет ли мероприятие отменено или перенесено», — пояснила специалист по связям с общественностью Bravo Events Дануте Варейкайте.

Она признала, что все собранные средства от потенциальных зрителей уже оказались вложены в последующие мероприятия, и сейчас невозможно вернуть деньги за купленные ранее билеты.

Решение концертных менеджеров объясняется требованием министерства культуры, которое приказало местным компаниям немедленно расторгнуть все договоры о выступлениях российских артистов в Латвии. В противном случае они не смогут заниматься своей деятельностью на территории страны.

«Конечно, если какие-то контракты заключены, оплачены, это может привести к убыткам. Но это мелочь по сравнению с тем, как сейчас страдают люди на Украине», — пояснили в министерстве.

Организаторы также были вынуждены отменить запланированный на конец марта концерт украинского русскоязычного музыканта Монатика из-за проблем с приездом музыкантов. Новая дата его выступления в Риге пока не известна.