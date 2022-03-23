23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 20:20 — REGNUM Заявление генерального директора холдинга «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Олега Белозёрова о том, что было получено уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Кто больше проиграет — «Сименс» или РЖД? Большой вопрос!» — пишет Александр И.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение окажет крайне негативное воздействие на Siemens и экономику Евросоюза, ведь Россия и сама может производить поезда, а немецкая компания потеряет значительную долю прибыли.

«У Siemens было много контрактов с Россией, много денег шло на закупку оборудования. А теперь, получается, основной покупатель не может ничего купить из-за санкций? Так против кого санкции-то ввели — против России или против самих себя?» — задаётся вопросом Михаил О.

Олег Белозёров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы оказались возмущены тем, что Россия до сих пор имела экономические взаимоотношения с компаниями из стран, которые на протяжении восьми лет пытаются задушить российскую экономику своими санкциями.

«Восемь лет твердили про импортозамещение, а в итоге оказалось, что такие банальные вещи, как поезда, Россией до сих закупаются за границей. Навёрстывать, быстро! Иначе останемся без логистики», — требует Ильдар З.

«Я вот одно понять не могу. Почему в провинции «Ласточки» отечественные, а в столице поезда забугроные? Это что за тяга такая к чужому? Может, пора этих западников отодвинуть от рычагов управления страной? А то оставят нас без штанов своей политикой! Нужно импортозамещать вообще всё! Это мы должны продавать свои поезда за рубеж, а не наоборот!» — считает Андрей З.

Часть людей полагает, что в любом случае Россия без поездов не останется.

«Мы что, поезд сами не можем сделать? Смешно. Просто пока было выгодно, с нами торговали. А как только из Вашингтона постучали, так сразу поезда продавать запретили. Значит, придётся нам их производить», — отмечает Илья З.

«У нас и без Siemens производят свои неплохие скоростные поезда. Мы-то будем на своих ездить, а вот Siemens навсегда потерял выгодный для себя рынок. Европейская экономика трещит по швам, а наша, наоборот, крепнет с каждым днём», — поделился своим мнением Арсен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что сохранившийся договор на обслуживание может создать угрозу дальнейшей зависимости от компании Siemens.

«В своё время Советский Союз вагоны раздавал за рубежом чуть ли не бесплатно, как и автомобили разные, а вот запчасти стоили космос. Причём намертво привязывали эти страны к использованию только российских запчастей. Подчиняли себя СССР. Не будет ли здесь обратной ситуации, когда уже мы будем зависеть от Siemens, который будет диктовать нам свои правила?» — беспокоится Том З.

Нашлись и те, кто уверены, что в России должно быть всё своё, иначе по-настоящему самостоятельной наша страна стать не сможет.

«В скором времени придётся отказывать от таких поездов. Запчасти скоро нам запретят закупать. Это точно, особенно если учитывать темпы приятия всё новых и новых санкций против нашей страны», — предрекает Валерий Г.

Напомним, 22 марта гендиректор РЖД Олег Белозёров заявил в рамках открытого диалога в Совете Федерации о том, что холдинг получил уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан». Тем не менее договор об обслуживании продолжает действовать, отметил глава РЖД.