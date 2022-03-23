Уфа, , 15:58 — REGNUM 23-летнего мужчину заподозрили в нападениях на женщин в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, 21 марта текущего года фигурант уголовного дела в подъезде многоквартирного дома на ул. Уфимское шоссе напал на 17-летнюю девушку.

В материалах дела указано, что девушка стала кричать и оказывать сопротивление, в результате подозреваемый скрылся.

«На следующий день подозреваемый, находясь в микрорайоне «Сипайлово» г. Уфы аналогичным способом напал еще на двоих женщин 31 и 34 лет, которые также стали кричать и оказали активное сопротивление, тем самым вспугнув злоумышленника. А при нападении на 34-летнюю потерпевшую, происходящее увидел ее сосед и сумел догнать злоумышленника, в последующем в задержании подозреваемого ему помог супруг женщины, подоспевший на помощь», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

По данным фактам было возбуждено три уголовных дела по признакам насильственных действий сексуального характера. Расследование дела продолжается.