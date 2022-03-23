Иран, 7 февраля, 2005, 20:23 — ИА Регнум. Комментируя сообщения о намерениях иракских шиитов, получивших большинство во конституциональной ассамблее, ввести в будущую конституцию страны жесткие исламские законы, высшие представители Вашингтона отвергли возможность установления в Ираке исламской республики по типу иранской, пишет сегодня Washington Post. "Шииты в Ираке в первую очередь иракцы, а уже потом шииты", - сказал министр обороны США Дональд Рамсфельд в интервью NBC. - "И идея, что они в конце концов изберут правительство, как в Иране, где несколько мулл управляют страной, думаю, нереалистична". Иракцам придется найти иракское решение для Ирака, считает Рамсфельд. Вице-президент США Дик Чейни в программе Fox News Sunday выразил сомнение, что на иракских шиитов окажет сильное влияние, как он выразился, "несостоятельная теократическая методика" шиитов в Иране. Чейни с удовлетворением отметил публичные высказывания уважаемого иранского шиитского лидера аятоллы Али Систани, который дал понять, что не считает необходимым, чтобы духовные лица принимали непосредственное участие в повседневной работе правительства.

Относительно планов США в Иране Чейни отверг предположения о возможных военных ударах по предполагаенмым иранским ядерным объектам, заявив, что США определенно привержены дипломатическому решению текущих спорных вопросов в связи с иранской программой ядерного развития. Глава военного ведомства высказался на CBS, что Ирану еще потребуются годы для разработки ядерного оружия, хотя добавил, что "разведка ошибалась в таких вещах". В другом телеинтервью Рамсфельд назвал сведения, опубликованные в январе 2005 в журнале New Yorker о возможном ограниченном ударе по Ирану с целью смены правящего режима, "фикцией", однако под нажимом журналистов признал, что, в конце концов, предсказать это невозможно. По крайней мере, сейчас, согласно Рамсфельду, никакие военные действия США против Ирана не готовятся. Во всяком случае, заявил шеф Пентагона, ему об этом не известно.