Симферополь, 23 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Отели на территории Крыма, принадлежащие украинским собственникам, могут быть национализированы. Об этом на заседании совета министров Республики Крым 23 марта заявил глава региона Сергей Аксёнов. Он пояснил, что соответствующая работа ведётся совместно с ФСБ России, подчеркнув, что решение простых граждан Украины не коснётся.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Это касается тех, кто в публичном поле ведет пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает нацистский режим», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма уточнил, что инструменты национализации недвижимости имеются, и по ряду объектов уже введены ограничения.

«Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.