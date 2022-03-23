Туринск, Свердловская область, , 15:54 — REGNUM В Туринске Свердловской области ранее судимый гражданин обвиняется в убийстве двоих человек. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления Следственного комитета РФ Александр Шульга.

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George Hodan

По данным следствия, гражданин 1965 года рождения зарезал мужчину и женщину. Это произошло 17 марта в ходе конфликта в одном из домов.

Известно, что все трое употребляли спиртное. Обвиняемый признал вину.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что ранее обвиняемый был судим за кражи и побои. А после освобождения два года вёл себя тихо, принимал специальные медицинские препараты. В момент совершения преступления он находился в гостях.