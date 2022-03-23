Кострома, 23 марта 2022, 17:31 — REGNUM Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Андрей Плотников рассказал о продовольственной безопасности региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, область производит достаточное количество хлеба, яиц, колбасы, молочных продуктов и основных овощей.
Сегмент производства сырого мяса в области развит не так значительно. С учётом нормы потребления на человека регион обеспечивает себя говядиной, свининой и курицей на 31%.
Один из важных показателей продовольственной безопасности — обеспеченность зерновыми культурами. С учётом погодных условий в Костромской области в основном производят фуражное зерно, которое идёт на корм скоту. Оно отличается от продовольственного более низким содержанием белков и клетчатки. Основные зерновые культуры — гречу, рис в область везут из Алтайского края и Краснодара. По сведениям Плотникова, проблем с этими видами продовольствия возникнуть также не должно:
Что касается фруктов и ягод, то в Костромской области в основном производится клубника, клюква и брусника. Яблоки и груши костромичам везут из Липецка и Тамбова. Определённое беспокойство вызывает увеличение цены на подсолнечное масло. Кроме продажи в магазинах оно используется для кормления кур. С учётом этого фактора цена на яйца в регионе может вырасти.
Завершая разговор, директор агропромышленного департамента отметил, что большая часть фермеров воспринимает кризис как «перенастройку логистических цепочек, время для экспериментов и открытия новых ниш». Слабые и «впавшие в ступор», как всегда, проиграют.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы наиболее импортозависимые отрасли Костромской области
Читайте развитие сюжета: В Костромской области с начала марта выросли цены на антикризисные продукты