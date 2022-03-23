Кострома, , 17:31 — REGNUM Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Андрей Плотников рассказал о продовольственной безопасности региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка

По его словам, область производит достаточное количество хлеба, яиц, колбасы, молочных продуктов и основных овощей.

«В части продовольственной безопасности у нас ситуация стабильная. В силу специфики территории обеспеченность по овощам, которые произрастают в регионе, в том числе «борщевому набору» составляет почти 100%. При этом, около 60% из них выращиваются в личных домохозяйствах. Обеспеченность по картофелю составляет 83%, по молоку — 78%, по хлебу — 89%, по яйцам — и вовсе 329%. Это связано с тем, что на территории области имеется достаточно много птицефабрик. Хотелось бы отметить и предприятия переработки — за счёт них обеспеченность по колбасе превышает 100%», — сказал Плотников.

Сегмент производства сырого мяса в области развит не так значительно. С учётом нормы потребления на человека регион обеспечивает себя говядиной, свининой и курицей на 31%.

«Здесь нужно отметить, что рынок всегда подстраивается под потребности покупателей. Потребность в сыром мясе у костромичей не столь значительна, большинство граждан предпочитают покупать продукты переработки — колбасы, котлеты, пельмени и тому подобное», — добавил директор АПК.

Один из важных показателей продовольственной безопасности — обеспеченность зерновыми культурами. С учётом погодных условий в Костромской области в основном производят фуражное зерно, которое идёт на корм скоту. Оно отличается от продовольственного более низким содержанием белков и клетчатки. Основные зерновые культуры — гречу, рис в область везут из Алтайского края и Краснодара. По сведениям Плотникова, проблем с этими видами продовольствия возникнуть также не должно:

«Ежегодно в России производится около 110 млн тонн зерна. Внутреннее потребление при этом составляет 36−40 млн тонн. На корма идёт ещё около 30 млн тонн. При этом надо учитывать, что экспорт этого товара сейчас запрещён. Таким образом, зерновыми культурами регионы, в том числе и наш, будут обеспечены»

Что касается фруктов и ягод, то в Костромской области в основном производится клубника, клюква и брусника. Яблоки и груши костромичам везут из Липецка и Тамбова. Определённое беспокойство вызывает увеличение цены на подсолнечное масло. Кроме продажи в магазинах оно используется для кормления кур. С учётом этого фактора цена на яйца в регионе может вырасти.

Завершая разговор, директор агропромышленного департамента отметил, что большая часть фермеров воспринимает кризис как «перенастройку логистических цепочек, время для экспериментов и открытия новых ниш». Слабые и «впавшие в ступор», как всегда, проиграют.

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