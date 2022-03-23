Асунсьон, 23 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Самолёт, в котором находилась американская певица Майли Сайрус, совершил экстренную посадку. Об этом артистка сообщила 23 марта в своих соцсетях.

Скриншот видео в YouTube Майли Сайрус

Певица летела на фестиваль в Парагвай. По словам Сайрус, в самолёт во время полёта попала молния. «Моя команда, группа, друзья и семья, которые были со мной, сейчас в безопасности после аварийной посадки», — заверила она поклонников.

Ранее Майли Сайрус высказалась относительно конфликта России и Украины. Артистка вспомнила о съёмках одного из её клипов в Киеве и призвала стороны«прекратить насилие».