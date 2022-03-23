Саратов, , 15:54 — REGNUM Жители Саратовской области все чаще предпочитают подавать заявления онлайн при регистрации брака. С начала года в региональные органы ЗАГС поступило более 1,8 тыс. заявлений через портал «Госуслуги». По сравнению с 2021 годом, объем онлайн-заявлений увеличился на 34%, констатирует руководитель управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.

Госуслуги Digital.gov.ru

«Самой популярной услугой остается подача заявления на регистрацию брака с помощью портала «Госуслуги». В этом году каждая вторая пара будущих молодоженов воспользовалась электронным способом подачи заявления», — уточнила она.

Также онлайн-заявление принимают для регистрации рождения ребенка, на расторжение брака или подачи заявки на получение повторного свидетельства по любому из видов госрегистраций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в январе-феврале 2022 года в многодетных семьях родились 656 детей. Третьими по счету стали свыше 430 детей, в 18 семьях появился на свет шестой ребенок, в восьми семьях родился седьмой по счету малыш, еще четыре семьи пополнились восьмым ребенком.

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